28 Апреля 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В 2025 году Хилокский мусорный полигон в Новосибирске закроют

Благодаря реализации концессионного соглашения о строительстве нового Левобережного комплекса по переработке отходов, Хилокский полигон, находящийся в границах Новосибирска, будет закрыт в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

мусорная реформа, мусоропереработка, экология(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Проблема близости Хилокского полигона твердых коммунальных отходов к жилым домам, расположенным на ул. Малыгина в г.Новосибирске, будет решена в течение 2 лет. Согласно результатам конкурса на строительство и эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке отходов, объект должен быть построен в течение 24 месяцев после подписания концессионного соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и победителем конкурса МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство».

Как сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, подписание соглашения планируется в мае текущего года, после этого концессионер начнет проектирование и строительство объекта. Комплекс будет построен на основе современных требований к экологический безопасности и нацелен на максимальное извлечение полезных материалов из твердых коммунальных отходов.

свалка, мусорный полигон(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Победитель конкурса МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» взял на себя обязательства по переработке 78% отходов на комплексе.

мусорная реформа, мусоропереработка, экология(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На предприятии будет четыре участка. В закрытых помещениях будет вестись 100%-ная сортировка отходов, поступающих на комплекс. Органические отходы будут перерабатываться на участке компостирования. Отдельно будет работать площадка для крупногабаритного и строительного мусора. Только 22% отходов будут размещаться на участке захоронения. После ввода в эксплуатацию нового комплекса Хилокский полигон будет закрыт.

Теги: мусорный полигон, переработка мусора, твердые бытовые отходы, концессионное соглашение


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