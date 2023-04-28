Пушилин пообещал давать воду после запуска водовода пока раз в три дня на 5 часов

28 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России ДНР и ЛНР
Фото: ППК &quot;Военно-строительная компания&quot;

Пушилин пообещал давать воду после запуска водовода пока раз в три дня на 5 часов

После запуска водовода из Дона график подачи воды в Донецке будет расширен. Воду планируется подавать раз в три дня на 5 часов. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин во время прямой линии.

Сейчас официальный график подачи воды - раз в три дня с 19.00 до 21.00. Однако по факту в некоторых домах на нижних этажах она идет намного дольше, а вот во многих районах воды в кране нет уже больше года. Это связано с тем, что объем подаваемой воды очень мал, и до многих она просто не доходит.

С 1 мая планируется подавать воду по тому же графику, но с 17 до 22 часов.

"Но для нас это тоже будет уже определенное подспорье, и на следующих этапах, по предварительным расчетам, в июне месяце, мы сможем перейти изначально на подачу воды через день. А в конце июня — начале июля, эти даты ориентировочные, перейти на подачу воды ежедневно", — рассказал Пушилин.

О круглосуточном водоснабжении речь не идет. Вероятнее всего, вода будет подаваться по вечерам. Как призвал понять врио председателя Госводрыбхоза ДНР Андрей Судьин, нормального водоснабжения в Донбассе в ближайшие годы не будет, так как для этого необходимо освободить север ДНР и восток часть Харьковской области, где протекает Северский Донец, после чего немало времени потребуется на восстановление канала и разрушенной инфраструктуры.

Будет ли вода при новом графике доходить до всех, пока непонятно. Но мораторий на платежи за водоснабжение из канала Северский Донец-Донбасс действует минимум до конца текущего года, подтвердил Пушилин. То есть для тех, к кому вода доходит, она продолжает быть бесплатной.

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что подачу воды из Дона по новому водоводу планируется начать 30 апреля. Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский считает, что после 1 мая для жителей Донецка наступит "новая жизнь".

Как сообщила "Вода Донбасса", 30 апреля произойдет заполнение водовода и проверка герметичности системы.

Строительство водовода из Дона ведет Военно-строительный комплекс Минобороны РФ в круглосуточном режиме без выходных. Строительство заняло около четырех месяцев, хотя ранее такие объекты строились несколько лет.

Теги: вода, водовод, ДНР


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети