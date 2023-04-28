Пушилин пообещал давать воду после запуска водовода пока раз в три дня на 5 часов

После запуска водовода из Дона график подачи воды в Донецке будет расширен. Воду планируется подавать раз в три дня на 5 часов. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин во время прямой линии.

Сейчас официальный график подачи воды - раз в три дня с 19.00 до 21.00. Однако по факту в некоторых домах на нижних этажах она идет намного дольше, а вот во многих районах воды в кране нет уже больше года. Это связано с тем, что объем подаваемой воды очень мал, и до многих она просто не доходит.

С 1 мая планируется подавать воду по тому же графику, но с 17 до 22 часов.

"Но для нас это тоже будет уже определенное подспорье, и на следующих этапах, по предварительным расчетам, в июне месяце, мы сможем перейти изначально на подачу воды через день. А в конце июня — начале июля, эти даты ориентировочные, перейти на подачу воды ежедневно", — рассказал Пушилин.

О круглосуточном водоснабжении речь не идет. Вероятнее всего, вода будет подаваться по вечерам. Как призвал понять врио председателя Госводрыбхоза ДНР Андрей Судьин, нормального водоснабжения в Донбассе в ближайшие годы не будет, так как для этого необходимо освободить север ДНР и восток часть Харьковской области, где протекает Северский Донец, после чего немало времени потребуется на восстановление канала и разрушенной инфраструктуры.

Будет ли вода при новом графике доходить до всех, пока непонятно. Но мораторий на платежи за водоснабжение из канала Северский Донец-Донбасс действует минимум до конца текущего года, подтвердил Пушилин. То есть для тех, к кому вода доходит, она продолжает быть бесплатной.

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что подачу воды из Дона по новому водоводу планируется начать 30 апреля. Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский считает, что после 1 мая для жителей Донецка наступит "новая жизнь".

Как сообщила "Вода Донбасса", 30 апреля произойдет заполнение водовода и проверка герметичности системы.

Строительство водовода из Дона ведет Военно-строительный комплекс Минобороны РФ в круглосуточном режиме без выходных. Строительство заняло около четырех месяцев, хотя ранее такие объекты строились несколько лет.