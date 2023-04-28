28 Апреля 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин и Виктор Золотов открыли новое здание Росгвардии в Астрахани и наблюдали за учениями бойцов

Накануне в Астраханской области побывал с рабочим визитом директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками генерал армии Виктор  Золотов.

виктор золотов(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Губернатор региона Игорь Бабушкин встретился с главой Росгвардии.

игорь бабушкин, перерезание ленточки, виктор золотов(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Открыли новое административное здание Росгвардии по Астраханской области на улице Бабушкина, 40. Здесь также разместили лицензионно-разрешительное подразделение, где оказываются государственные услуги по обороту оружия", - записал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.   

росгвардия(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Также росгвардейцы получили весомый подарок - ключи от 11 автомобилей подразделениям вневедомственной охраны. 

автомобили, росгвардия(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Росгвардии всегда доверяют самые сложные и ответственные задачи, сотрудники действуют чётко и профессионально. Они доказали это и в ходе сегодняшних учений. Личный состав Росгвардии, МЧС, Росрыболовства и полиции отрабатывали навыки противодействия браконьерам. Совместно с Виктором Васильевичем вручили отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды", - сообщил губернатор Астраханской области. 

рогсвардия, учения, порт астрахань, катера(2023)|Фото: t.me/babushkin30

росгвардия, вертолет, учения, порт астрахань(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Глава региона отметил, что помимо обеспечения правопорядка и безопасности в области, личный состав демонстрирует высокий уровень подготовки в зоне спецоперации.

учения, росгвардия, вертолет(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Уверен, новое здание поможет ещё эффективнее выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности астраханцев", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, росгвардия, виктор золотов, вневедомственная охрана, спецоперация


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