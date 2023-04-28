Игорь Бабушкин и Виктор Золотов открыли новое здание Росгвардии в Астрахани и наблюдали за учениями бойцов

Накануне в Астраханской области побывал с рабочим визитом директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками генерал армии Виктор Золотов.

Губернатор региона Игорь Бабушкин встретился с главой Росгвардии.

"Открыли новое административное здание Росгвардии по Астраханской области на улице Бабушкина, 40. Здесь также разместили лицензионно-разрешительное подразделение, где оказываются государственные услуги по обороту оружия", - записал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Также росгвардейцы получили весомый подарок - ключи от 11 автомобилей подразделениям вневедомственной охраны.

"Росгвардии всегда доверяют самые сложные и ответственные задачи, сотрудники действуют чётко и профессионально. Они доказали это и в ходе сегодняшних учений. Личный состав Росгвардии, МЧС, Росрыболовства и полиции отрабатывали навыки противодействия браконьерам. Совместно с Виктором Васильевичем вручили отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды", - сообщил губернатор Астраханской области.

Глава региона отметил, что помимо обеспечения правопорядка и безопасности в области, личный состав демонстрирует высокий уровень подготовки в зоне спецоперации.

"Уверен, новое здание поможет ещё эффективнее выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности астраханцев", - подчеркнул Игорь Бабушкин.