В Кургане ПДК загрязняющих веществ не превышена, - Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора не выявило превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе загрязняющих веществ после пожаров близ Кургана.

Ранее в Курганской области удалось локализовать пожары в Белозерском и Варгашинском округах. Пока продолжается работа с пожаром, "зашедшим" с соседней территории, в Шатровском округе. При этом угроза населённым пунктам региона снята, сообщил губернатор Вадим Шумков и призвал "ничего не жечь".