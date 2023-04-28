Жителей Челябинска осудят за изготовление контрафактного алкоголя

В Челябинске будут судить пятерых местных жителей, обвиняемых в незаконном производстве, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере, совершенные в составе организованной группы, а также в нелегальном использовании средств индивидуализации товаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сперва сотрудники полиции задержали фургон, в котором перевозились две тысячи немаркированных бутылок водки. После этого они выявили цех по розливу спиртосодержащей продукции, расположенный в Калининском районе. На складе было изъято почти 3 тыс. литров этилового спирта, разлитого в пятилитровые емкости, порядка 1 тыс. 800 бутылок алкогольной продукции кустарного происхождения, стеклянная тара.

Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.