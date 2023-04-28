NASA: Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы

Страны-участницы программы Международной космической станции (МКС) поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, сообщили в NASA.

"Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили, что они будут поддерживать продолжение эксплуатации космической станции до 2030 года", - приводит РИА Новости сообщение американского космического агентства.

Напомним, правительство РФ продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года. Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, работы по созданию отечественной станции продолжаются, летом будет представлен ее эскизный проект. Одной из целей станции будет подготовка реализации лунной программы РФ.