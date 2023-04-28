Эрдоган не сможет приехать на очередное мероприятие из-за состояния здоровья

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит в пятницу дистанционно участвовать в предвыборных мероприятиях. Ожидается, что по видеосвязи он присоединится к церемонии открытия моста в одном из регионов.

Накануне Эрдоган из-за нездоровья в дистанционном режиме участвовал в церемонии загрузки ядерного топлива в первый энергоблок первой турецкой АЭС "Аккую", построенной Росатомом. Компанию ему также в режиме видеосвязи составил президент России Владимир Путин.

Эрдогану стало плохо во время телеинтервью во вторник, 26 апреля. В его администрации объяснили произошедшее инфекцией, также сообщалось, что у президента желудочный грипп. В соцсетях и СМИ при этом распространилась версия о тяжелом инсульте у главы государства.

А сегодня стало известно, что госпитализирован президент Сербии Александр Вучич. О причинах не сообщается, также как и о текущем состоянии здоровья главы государства. Официальных заявлений администрации президента пока не было. В 2019 году Вучича госпитализировали с проблемами с сердечно-сосудистой системой.