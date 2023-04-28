Шойгу назвал истинные цели конфликта на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели, заявил о том, что конфликт на Украине подтверждает нацеленность Вашингтона и его союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

Шойгу полагает, что истинная цель конфликта – нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире, пишет РИА Новости. Для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 г. было потрачено более $5 млрд, что привело к формированию на наших границах враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос", заявил министр.

После этого руководство России учло отказ Киева выполнять Минские соглашения и реальную угрозу жителям Донбасса и решило начать специальную военную операцию.