28 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Накануне.RU

Шойгу назвал истинные цели конфликта на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели, заявил о том, что конфликт на Украине подтверждает нацеленность Вашингтона и его союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

Шойгу полагает, что истинная цель конфликта – нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире, пишет РИА Новости. Для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 г. было потрачено более $5 млрд, что привело к формированию на наших границах враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос", заявил министр.

После этого руководство России учло отказ Киева выполнять Минские соглашения и реальную угрозу жителям Донбасса и решило начать специальную военную операцию.

Теги: Сергей Шойгу, Минобороны РФ, специальная военная операция


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