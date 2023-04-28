28 Апреля 2023
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Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Игорь Бабушкин - Астрахань и Индию объединяют глубокие исторические связи, продолжающиеся с XVII века

Накануне в Астрахани прошла рабочая встреча губернатора Игоря Бабушкина и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индии в Российской Федерации Павана Капура, который прибыл в регион с рабочим визитом.

Игорь Бабушкин особо отметил, что Астрахань и Индию объединяют глубокие исторические связи, продолжающиеся с XVII века. В качестве одного из главных вопросов современного сотрудничества с Индией губернатор Астраханской области выделил развитие международного транспортного коридора «Север – Юг». В прошлом году в рамках работы МТК заметно выросло количество поставок через астраханские порты российских товаров в Индию. В свою очередь, в регион по коридору поступают транзитные грузы из Индии.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в  2024 году планируется завершить строительство первой очереди Астраханской портовой особой экономической зоны, ввод которой позволит увеличить грузооборот на 3,3 млн тонн. Её общая мощность в перспективе составит около 20 млн тонн.

Губернатор предложил индийским компаниям рассмотреть возможность инвестирования в инфраструктуру ПОЭЗ, а индийским бизнесменам – стать резидентами особой экономической зоны «Лотос». По мнению главы региона, в ОЭЗ «Лотос» могут расположиться индийские предприятия по расфасовке чая, риса, арахиса и производству фармацевтической продукции.

В ходе встречи Игорь Бабушкин также сообщил, что в настоящее время обсуждается инициатива по созданию Ассоциации особых экономических зон стран Прикаспия и государств, по территории которых проходит коридор «Север – Юг».

«В феврале мы провели переговоры с руководством индийской особой зоны «Нойда» по вопросу её участия в работе Ассоциации, – отметил губернатор. – Рассчитываю на Вашу поддержку данного проекта».

рабочая встреча(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Паван Капур отметил еще одну историческую связь с Астраханской областью. В 2006 году ныне действующий Премьер-министр Индии, а в то время Главный министр штата Гуджарат Нарендра Моди посещал Астрахань. 

флажки(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Посол также сообщил, что  планирует посетить грузовой порт и ОЭЗ «Лотос», чтобы оценить возможности для сотрудничества по этому направлению.

«Руководство России и Индии уже обсуждают межправительственное соглашение по судостроению и судоремонту. Я думаю, что Астраханская область может играть значительную роль в контексте этого соглашения», - подчеркнул Паван Капур.

Теги: игорь бабушкин, посол индии, коридор север-юг, оэз лотос, паван капур


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