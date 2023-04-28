28 Апреля 2023
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Общество Москва
Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

Николаю Сванидзе стало лучше, но он все еще остается в больнице

Журналист Николай Сванидзе чувствует себя лучше, он уже может самостоятельно отправлять знакомым сообщения из больницы, рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

"Телеведущий, правозащитник и любимец многих Николай Сванидзе уже сам смог написать сообщение!  Не много, всего пару строк, но зато каких! Пишет мне, что чувствует себя гораздо лучше! Напомню, он был в тяжелейшем состоянии", - сообщила Меркачева в своем Telegram-канале.

О госпитализации Сванидзе стало известно в середине февраля этого года. Сообщалось, что журналиста доставили в больницу с отеком легких и в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату ИВЛ.

В конце 2022 года Сванидзе был уволен с поста главы Института массмедиа РГГУ. Он занимал этот пост с 2010 года. Пока он остается завкафедрой журналистики на факультете журналистики все того же Института массмедиа. Решение об увольнении принял ректор вуза Александр Безбородов. Сам Сванидзе назвал увольнение ожидаемым и удивился, что это не произошло раньше.

В середине ноября президент России Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека. "Решение ожидаемое, связано с моей открытой антивоенной позицией", - заявил тогда Сванидзе.

Теги: николай сванидзе, госпитализация, отек легких, пневмония


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