Николаю Сванидзе стало лучше, но он все еще остается в больнице

Журналист Николай Сванидзе чувствует себя лучше, он уже может самостоятельно отправлять знакомым сообщения из больницы, рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

"Телеведущий, правозащитник и любимец многих Николай Сванидзе уже сам смог написать сообщение! Не много, всего пару строк, но зато каких! Пишет мне, что чувствует себя гораздо лучше! Напомню, он был в тяжелейшем состоянии", - сообщила Меркачева в своем Telegram-канале.

О госпитализации Сванидзе стало известно в середине февраля этого года. Сообщалось, что журналиста доставили в больницу с отеком легких и в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату ИВЛ.

В конце 2022 года Сванидзе был уволен с поста главы Института массмедиа РГГУ. Он занимал этот пост с 2010 года. Пока он остается завкафедрой журналистики на факультете журналистики все того же Института массмедиа. Решение об увольнении принял ректор вуза Александр Безбородов. Сам Сванидзе назвал увольнение ожидаемым и удивился, что это не произошло раньше.

В середине ноября президент России Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека. "Решение ожидаемое, связано с моей открытой антивоенной позицией", - заявил тогда Сванидзе.