Тюменским бойцам на передовой доставили коллиматорные прицелы

Тюменским бойцам на передовой доставили коллиматорные прицелы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Дополнительное оборудование, в том числе для борьбы с беспилотниками, доставили в зону проведения специальной военной операции. Военнослужащие тюменского подразделения записали видеообращение к жителям Тюменской области.

"Дорогие наши земляки, тюменцы! Выражаем вам благодарность за коллиматорные прицелы, тепловизионные устройства, а также средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Огромнейшее вам спасибо за помощь в нашем нелегком труде. Победа будет за нами!", - обратились бойцы к жителям региона.

Обеспечение тюменских подразделений - под личным контролем Губернатора Александра Моора. Отвечает за работу по сбору и доставке помощи для участников СВО общественный спецпредставитель Николай Савченко. Гуманитарная помощь формируется, исходя из запросов бойцов.

Жители Тюменской области могут присоединиться к акции "100 миллионов для Победы". На пожертвования бойцам СВО рамках этой акции приобретают дополнительное оборудование и снаряжение. По данным на 24 апреля в рамках акции собрано уже 50 млн руб.