Блогер Блиновская признала вину и раскаялась

Блогер Елена Блиновская во время раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину

Следователями столичного управления СКР установят тех, кто передали обвиняемой охраняемую законом следственную тайну, сообщили в СК. Блиновской грозит арест.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет задержал Блиновскую на границе с Белоруссией, когда она пыталась покинуть страну на арендованной машине. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн руб.) и отмывании доходов (более 43 млн руб.). Следствие считает, что Блиновская пользовалась той же схемой, что и блогер Лерчек: платила налоги по так называемой "упрощенке", но такая схема предполагает доходы до 150 млн руб. в год, а у Блиновской, как считают следователи, они были больше.