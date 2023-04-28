После гибели ребенка в частном доме в Реже возбуждено уголовное дело

28 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Фото: СУ СКР по Свердловской области

После гибели ребенка в частном доме в Реже возбуждено уголовное дело

После пожара в частном доме в Реже, где погиб 8-летний мальчик, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, трагедия произошла днем 27 апреля. В это время родители школьника находились на работе, а он занимался на дистанционном обучении. По предварительным данным следствия, очаг возгорания расположен в районе автомобиля, стоявшего на дворовой территории дома. Специалисты МВД и СКР рассматривают несколько версий случившегося.

Пожар в частном доме в Реже(2023)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сейчас сотрудники следствия и полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, опрашивают свидетеле, а также анализируют характеризующий материал в отношении семьи. Помимо этого, назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая.

"В момент трагедии дома никого из взрослых не было, ребёнок находился один. Его отец работает трактористом в коммерческом предприятии, а мама – в местной больнице. Сообщение о ЧП в дежурную часть территориального ОВД поступило от диспетчера пожарной службы 27 апреля в 14.10. По предварительным сведениям, учащейся средней общеобразовательной школы №1 мог, оставшись без присмотра взрослых, мог затеять игру с горюче-смазочными материалами во дворе частного дома, что и привело к столь печальным последствиям. Собранные по данному факту материалы сотрудники полиции Режевского района направили для принятия процессуального решения по подследственности в органы регионального СКР", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что к проверке также приступила прокуратура.

Теги: Реж, ребенок, смерть, пожар, частный дом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети