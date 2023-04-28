После гибели ребенка в частном доме в Реже возбуждено уголовное дело

После пожара в частном доме в Реже, где погиб 8-летний мальчик, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, трагедия произошла днем 27 апреля. В это время родители школьника находились на работе, а он занимался на дистанционном обучении. По предварительным данным следствия, очаг возгорания расположен в районе автомобиля, стоявшего на дворовой территории дома. Специалисты МВД и СКР рассматривают несколько версий случившегося.

Сейчас сотрудники следствия и полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, опрашивают свидетеле, а также анализируют характеризующий материал в отношении семьи. Помимо этого, назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая.

"В момент трагедии дома никого из взрослых не было, ребёнок находился один. Его отец работает трактористом в коммерческом предприятии, а мама – в местной больнице. Сообщение о ЧП в дежурную часть территориального ОВД поступило от диспетчера пожарной службы 27 апреля в 14.10. По предварительным сведениям, учащейся средней общеобразовательной школы №1 мог, оставшись без присмотра взрослых, мог затеять игру с горюче-смазочными материалами во дворе частного дома, что и привело к столь печальным последствиям. Собранные по данному факту материалы сотрудники полиции Режевского района направили для принятия процессуального решения по подследственности в органы регионального СКР", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что к проверке также приступила прокуратура.