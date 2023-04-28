На автовокзале Екатеринбурга установили терминалы для покупки билетов

На Южном автовокзале Екатеринбурга появились первые терминалы самообслуживания для покупки билетов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, новое оборудование установили в рамках поэтапного обновления специального программного обеспечения. Его ведет региональное объединение пассажирского автотранспорта на своих автовокзалах, автостанциях и пунктах продажи билетов в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ".

В ближайшее время новую программу установят в Богдановиче, Камышлове, Пышме и Талице. А на автовокзале Нижнего Тагила начнут работать такие же терминалы самообслуживания, как в Екатеринбурге.

Сейчас на Южном автовокзале установлено три терминала по продаже билетов. Пока них нельзя купить билеты по льготной цене или оформить возврат. Поэтому кассы продолжат работать вместе с электронными терминалами.