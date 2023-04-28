Белгородские пограничники взорвали украинский БПЛА, который пересек границу РФ

В Белгородской области пограничники взорвали украинский БПЛА самолетного типа, который пересек границу РФ, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, беспилотник появился у автомобильного пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородском районе.

Пограничники посадили его на землю, после чего взорвали аппарат.

Ранее сообщалось, что беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Устройство не сдетонировало, на подстанции разрушений не зафиксировано.