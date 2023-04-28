28 Апреля 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургского экс-депутата снимают с праймериз "ЕР" после слов о ненависти к Путину

Кандидат в депутаты в гордуму Екатеринбурга Эдуард Мансуров, заявившийся на праймериз "Единой России", может быть исключен из предвыборной гонки. Причиной стали его давние видео, где он критикует и выражает ненависть к партии и президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии "ЕР".

"В интернете распространяется информация об участнике предварительного голосования Мансурове, негативно высказывающемся о деятельности партии и президенте. В соответствии с подпунктом 4 пункта 6 статьи 14 положения о порядке проведения предварительного голосования, основанием для отказа в регистрации или отмены регистрации является выявление действий со стороны кандидата предварительного голосования, дискредитирующих партию", - заявляет пресс-служба.

На ближайшем заседании оргкомитет проанализирует видеоролики с участием Мансурова, после чего примет решение об участии кандидата в праймериз.

Добавим, что "скандальные" видео в сеть выложили активисты Компартии РФ, от которой Мансуров в свое время и избрался депутатом гордумы.

Теги: Мансуров, Путин, праймериз, кандидат, ЕР


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