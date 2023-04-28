На трассе М-5 в Челябинской области один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись три автомобиля. В результате ДТП один человек погиб.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, ДТП произошло вечером 27 апреля на 1742 км автодороги М-5 на территории Златоустовского городского округа. Водитель "Датсун Он До" при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Вольво с полуприцепом. После этого легковой автомобиль занесло, и он столкнулся с Рено.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля Датсун.