Telegram не пойдет на сотрудничество с бразильскими силовиками ради разблокировки

Telegram не собирается предоставлять бразильским властям доступ к переписке пользователей взамен на разрблокировку мессенджера. Об этом написал в своем канале основатель сервиса Павел Дуров.

"В Бразилии суд запросил данные, которые нам технически невозможно получить. Мы обжалуем это решение и ждем окончательного решения. Независимо от цены, мы будем защищать наших пользователей в Бразилии и их право на частное общение", - пишет Дуров.

Он заявил, что видит своей миссией сохранение конфиденциальности и свободы слова. "В тех случаях, когда местные законы идут вразрез с этой миссией или предъявляют технологически невыполнимые требования, нам иногда приходится уходить с таких рынков. В прошлом такие страны, как Китай, Иран и Россия, запрещали Telegram из-за нашей принципиальной позиции в отношении прав человека. Такие события, хотя и прискорбные, все же предпочтительнее предательства наших пользователей и убеждений, на которых мы были основаны", - заявил Дуров.

Бразильский суд заблокировал Telegram после того, как компания отказалась предоставить доступ к данным администраторов каналов, предположительно связанных с неонацистами, нападавшими на школы. При этом представители Telegram объяснили в суде, что даже технически не могут осуществить требуемое: переписка хранится на устройствах пользователей, а не на серверах компании.