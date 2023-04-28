В Подмосковье горит здание бывшей швейной фабрики, площади пожара - 3,2 тысячи "квадратов"

В Клину (Московская область) горит здание бывшей швейной фабрики. Площадь возгорания составляет 3,2 тыс. "квадратов".

По данным МЧС России, огонь быстро распространился из-за конструктивных особенностей здания. В 7.10 (по московскому времени) пожар локализован на площади 3,2 тыс. кв. м.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании бывшей фабрики, говорится в заявлении прокуратуры Московской области. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Клинского городского прокурора Сергей Лукичев.