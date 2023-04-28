28 Апреля 2023
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Происшествия Московская область
Фото: t.me/mosoblproc

В Подмосковье горит здание бывшей швейной фабрики, площади пожара - 3,2 тысячи "квадратов"

В Клину (Московская область) горит здание бывшей швейной фабрики. Площадь возгорания составляет 3,2 тыс. "квадратов".

По данным МЧС России, огонь быстро распространился из-за конструктивных особенностей здания. В 7.10 (по московскому времени) пожар локализован на площади 3,2 тыс. кв. м.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании бывшей фабрики, говорится в заявлении прокуратуры Московской области. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Клинского городского прокурора Сергей Лукичев.

Пожар в здании бывшей швейной фабрики, Клин, Московская область(2023)|Фото: t.me/mosoblproc

Пожар в здании бывшей швейной фабрики, Клин, Московская область(2023)|Фото: t.me/mosoblproc

Теги: Клин, швейная фабрика, пожар


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