В Екатеринбурге процесс по "делу Бусылко" отложили до конца мая

В процессе по громкому делу бывших свердловских силовиков – экс-первого замглавы регионального СКР Михаила Бусылко, экс-заместителя прокурора области Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова объявлен перерыв. Процесс возобновится в конце мая.

Как сообщало Накануне.RU, в 2021 году Бусылко и Чуличков были осуждены за взяточничество, а Вострецов – за мошенничество (эту статью позже исключили из обвинения) и посредничество во взятке. Однако в начале 2023 года приговор всем фигурантам "дела Бусылко" был отменен. Такое решение принял Седьмой кассационный суд в Челябинске.

После этого материалы направили обратно в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения новым составом. Процесс стартовал 7 марта.

Накануне, 27 апреля, состоялось очередное заседание. Как сообщается в электронной картотеке райсуда, процесс был отложен больше чем на месяц – до 30 мая. В качестве причины указаны "другие основания для отложения дела". Что это за основания, не уточняется. До этого таких больших перерывов в процессе не объявлялось.

Напомним, что все трое фигурантов будут находиться под арестом до 10 июля.