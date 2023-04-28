Блиновской предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ

Блогеру Елене Блиновской официально предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ, сообщает Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

Организатор знаменитых "марафонов желаний" обвиняется по статьям "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и "Легализация денежных средств в особо крупном размере" (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Ей грозит реальный тюремный срок.

Блиновская задержана, ее увезли в изолятор временного содержания. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании блогеру меры пресечения.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет задержал Блиновскую на границе с Белоруссией, когда она пыталась покинуть страну на арендованной машине. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн руб.) и отмывании доходов (более 43 млн руб.). Следствие считает, что Блиновская пользовалась той же схемой, что и блогер Лерчек: платила налоги по так называемой "упрощенке", но такая схема предполагает доходы до 150 млн руб. в год, а у Блиновской, как считают следователи, они были больше.