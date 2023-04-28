В Югре ввели особый противопожарный режим

Губернатор Югры Наталья Комарова ввела в регионе особый противопожарный режим. Информация об этом опубликована в telegram-канале "Югра Официально".

В рамках особого противопожарного режима, запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы, листьев и других отходов на придомовых территориях. Это решение принято для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, а также повышения мер ответственности физических и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности.

Особый противопожарный режим будет действовать в Югре до тех пор, пока власти автономного округа не примут решение об его отмене.