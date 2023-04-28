28 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Свердловская область
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

При пожаре в частном доме в Реже погиб 8-летний ребенок

В частном доме города Реж (Свердловская область) при пожаре погиб 8-летний мальчик. Об этом сообщает местная газета "Новости Режа". Сейчас проверку проводит прокуратура.

Трагедия произошла днем 27 апреля в доме по ул. Советская. Пока родители были на работе, ребенок находился на дистанционном обучении. Точную причину возгорания предстоит выяснить.

"По предварительным данным, семья, проживающая в указанном доме, на учете в органах системы профилактики не состояла. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выезжал и.о Режевского городского прокурора Игорь Никонов. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Проведение доследственной проверки взято на контроль ведомства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: Реж, пожар, частный дом


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