При пожаре в частном доме в Реже погиб 8-летний ребенок

В частном доме города Реж (Свердловская область) при пожаре погиб 8-летний мальчик. Об этом сообщает местная газета "Новости Режа". Сейчас проверку проводит прокуратура.

Трагедия произошла днем 27 апреля в доме по ул. Советская. Пока родители были на работе, ребенок находился на дистанционном обучении. Точную причину возгорания предстоит выяснить.

"По предварительным данным, семья, проживающая в указанном доме, на учете в органах системы профилактики не состояла. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выезжал и.о Режевского городского прокурора Игорь Никонов. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Проведение доследственной проверки взято на контроль ведомства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.