28 Апреля 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Из-за удара по заводу в Николаеве погибли 20 высших украинских и зарубежных офицеров

Ракетный удар по судостроительному заводу в Николаеве уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров, проводивших там совещание. Речь идет об атаке, случившейся в ночь на 27 апреля.

По словам координатора подполья в этом городе Сергея Лебедева, нанесен удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара, пишет РИА Новости.

По зданию ударили в тот момент, когда украинские военные проводили встречу со своими англоязычными коллегами, говорит Лебедев, добавляя, что не может уточнить, из каких конкретно стран были иностранцы. Официально Киев ни о каких потерях не говорит, утверждая, что никого в том месте не было.

Теги: Николаев, завод, адмиралтейство, СВО


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