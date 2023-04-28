Из-за удара по заводу в Николаеве погибли 20 высших украинских и зарубежных офицеров

Ракетный удар по судостроительному заводу в Николаеве уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров, проводивших там совещание. Речь идет об атаке, случившейся в ночь на 27 апреля.

По словам координатора подполья в этом городе Сергея Лебедева, нанесен удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара, пишет РИА Новости.

По зданию ударили в тот момент, когда украинские военные проводили встречу со своими англоязычными коллегами, говорит Лебедев, добавляя, что не может уточнить, из каких конкретно стран были иностранцы. Официально Киев ни о каких потерях не говорит, утверждая, что никого в том месте не было.