В двух округах Курганской области локализованы пожары

В Курганской области удалось локализовать пожары в Белозерском и Варгашинском округах. Пока продолжается работа с пожаром, "зашедшим" с соседней территории, в Шатровском округе.

При этом угроза населённым пунктам региона снята, сообщил губернатор Вадим Шумков и призвал "ничего не жечь".

Напомним, из-за природных пожаров в Кургане эвакуируют население. Превентивная эвакуация жителей ведется из микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный". На территории города Кургана и Кетовского муниципального округа введен режим ЧС.