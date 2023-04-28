28 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России из-за запрета продавать картофель, другие овощи и фрукты в сетках приведет к росту цен на 20%

В Минпромторге обсудили вопрос запрета упаковки и продажи картофеля, а также овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках.

С такой инициативой выступает Российский экологический оператор, который занимается координацией реформы переработки твердых коммунальных отходов. Необходимость введения запрета оператор объясняет сложностью переработки такой упаковки.

В частности, из-за нее оборудование часто выходит из строя. На данный момент никаких решений по этому вопросу не принято, но его будут прорабатывать отдельно.

По словам экспертов, запрет на продажу в сетках приведет к росту цен на такую продукцию на 20%, сообщают "Ведомости".

Теги: овощи, фрукты, продукты


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