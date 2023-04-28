28 Апреля 2023
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Фото: Минобороны РФ

Минздрав предложил создать службу психотерапевтической помощи ветеранам СВО

Министерство здравоохранения предлагает создать службу психолого-психотерапевтической помощи участникам и ветеранам специальной военной операции.

Как ожидается, она будет работать в государственной и муниципальной системе здравоохранения. Ветеран будет начинать свое взаимодействие с новой службой через социальных координаторов государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в своем регионе. После этого с ветераном пообщается медицинский психолог и проведет быструю диагностику с помощью специальных опросников. При выявлении у участника спецоперации признаков психических расстройств его направят на консультацию к психотерапевту или психиатру.

По данным ведомства, в дальнейшем в зависимости от показаний помощь оказывается амбулаторно или в психиатрическом дневном стационаре, общепсихиатрическом, психотерапевтическом или соматопсихиатрическом отделениях. Для экстренных кризисных консультаций будет работать телефон доверия. Кроме того, специалисты Минздрава, Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и т. д. разработали проект методических рекомендаций по организации скрининга участников спецоперации и их семей для раннего выявления у них психических расстройств.Организовывать работу службы будут профильные центры Минздрава – НМИЦ ПН им. В. П. Сербского и НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева.

Главная роль в работе службы отведена медицинским психологам и психотерапевтам, принимающим в специальных кабинетах в многопрофильных больницах. Такие кабинеты, а также психосоматические отделения, согласно документу, должны будут появиться в России с 1 июня. Для работы службы потребуется 1 тыс. 112 медицинских психологов и 556 психотерапевтов, сообщают "Ведомости".

Теги: Минздрав, спецоперация


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