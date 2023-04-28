28 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Россияне сокращают сроки отдыха на курортах из-за роста цен

Российские туристы начали сокращать сроки отдыха на отечественных курортах, чтобы компенсировать его подорожание и уложиться в бюджет.

По данным Ассоциации туроператоров России, средняя продолжительность туров сократилась с 10–11 до девяти дней. Стоимость летнего отдыха в  стране за год в зависимости от направления выросла на 15–30%,. 

Высокие расходы на проживание и транспорт — основная причина, которая препятствует развитию внутреннего туризма, сказано в исследовании Национального агентства финансовых исследований. Туристов смущает соотношение цена/качество на отечественных курортах.

Также туристам не нравится, что до интересных мест в России трудно добраться — об этом заявили 29% опрошенных. Еще 17% отметили плохой сервис или обслуживание, а 12% респондентов смущает, что места для отдыха плохо оборудованы — не подходят для семей с детьми, пожилых или инвалидов.

По 11% голосов набрали варианты "Не чувствую себя безопасно в поездках по России" и "Нет интересных мест или недостаточно информации о них".

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сложившаяся ситуация — следствие динамического ценообразования: чем выше спрос, тем выше цены. Она считает, что у курортов нет стимула повышать сервис в условиях отсутствия конкуренции с зарубежными направлениями из-за вынужденной переориентации туристов на внутренний рынок, сообщают "Известия".

Напомним, недорогие стандартные номера в популярных отелях Сочи на лето уже распроданы.

Теги: курорты, отдых, отпуск, Сочи


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