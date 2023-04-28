Бастрыкин поручил завести дело из-за пожаров в Курганской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту масштабных пожаров в Курганской области, сообщает пресс-службе ведомства.

Также он поручил представить доклад об установленных обстоятельствах.

27 апреля в нескольких населенных пунктах Курганской области произошли масштабные пожары. Известно о погибшей жительнице деревни Логоушка.

Напомним, из-за природных пожаров в Кургане эвакуируют население. Как сообщает пресс-служба правительства региона, превентивная эвакуация жителей ведется из микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный". На территории города Кургана и Кетовского муниципального округа введен режим ЧС.