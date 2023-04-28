В России предложили ввести штрафы за рекламу сексуальных услуг

В России могут ввести штрафы до 500 тыс. руб. за рекламу сексуальных услуг.

При этом наказывать предлагают не только за объявления интимного характера, но и за расклейку в общественных местах рекламы знакомств или совместного времяпрепровождения. Законопроект в Госдуму внесло законодательное собрание Санкт-Петербурга. Авторы документа предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ новой статьей "Реклама сексуальных услуг".

В пояснительной записке к документу говорится, что обычно подобную рекламу размещают на водосточных трубах, остановках и элементах архитектуры, что наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города.

Как считают авторы инициативы, значительные размеры взысканий будут эффективной предупредительной мерой, поскольку после их введения распространять подобные объявления станет просто экономически невыгодно.

Как заявила кандидат юридических наук и доцента департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Светлана Горохова, реклама сексуальных услуг и сами подобные платные услуги стали достаточно распространенным явлением в России. По словам адвоката и члена Адвокатской палаты города Москвы Натальи Хурчаковой, больше всего подобные объявления распространены в Москве и Санкт-Петербурге, городах с наибольшим числом состоятельных людей. Следом идут курортные города, прежде всего, Сочи, а также центры добычи полезных ископаемых в Сибири, такие как Сургут и Норильск, где больше всего работающих вахтами мужчин.

По словам экспертов, сейчас в российском обществе, особенно у молодого поколения, меняется парадигма отношения к такому явлению, как проституция. Это отношение становится более толерантным — многие рассматривают интим-услуги как обычный бизнес или легкий способ заработка. А самим секс-работницам больше не приходится стоять на улицах в ожидании клиентов, сообщают "Известия".