28 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Белоусов: правительство РФ предложило создать систему налоговых льгот для производителей беспилотников

Правительство России предлагает создать систему налоговых льгот для производителей беспилотных летательных аппаратов по аналогии с IT-компаниями.

Об этом в ходе совещания, посвященного развитию беспилотной авиации, у президента России Владимира Путина сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Кроме госзаказа, следует выделить другие меры поддержки. Это предоставление налоговых льгот производителям беспилотников. Предполагается, что это будет происходить в рамках использования реестровой модели по аналогии с IT-компаниями. Это субсидирование производителям в разных формах стоимости летного часа и стоимости приобретения или лизинга самих беспилотников. Также это субсидирование процентных ставок по кредитам в рамках кластерно-инвестиционной платформы", - отметил Белоусов, сообщает ТАСС.

Как сообщил глава Сбербанка Герман Греф, в России необходимо ослабить меры по контролю аэрофотосъемки с дронов. Греф назвал контроль съемки с дронов огромной проблемой.

Теги: Белоусов, беспилотники


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