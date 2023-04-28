Греф считает, что необходимо смягчить ограничения на фотосъемку с дронов

В России необходимо ослабить меры по контролю аэрофотосъемки с дронов.

Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на совещании по развитию беспилотных авиационных систем, прошедшем в индустриальном парке "Руднево" с участием главы государства Владимира Путина. Греф назвал контроль съемки с дронов огромной проблемой, которая тормозит развитие всей отрасли, потому что "без цифровых карт просто невозможно".

Также глава Сбербанка указал, что весь мир также идет к автоматизации беспилотных летательных аппаратов. "Развитие искусственного интеллекта позволяет это делать, но для этого нужна цифровая карта местности и хороший вычислитель на борту. И в этом случае мы сможем достаточно хорошо продвинуться",— заявил Греф.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, "Руднево" в будущем станет самым крупным индустриальным парком в стране и объединит ведущих отечественных разработчиков и производителей беспилотников. Путин назвал производство беспилотников перспективным направлением.