Власти решили не проводить пенсионную реформу накоплений

Российские власти решили не проводить пенсионную реформу накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования.

В Центробанке и Министерстве финансов подтвердили, что отдельной реформы пенсионных накоплений не планируется. Необходимость в изменениях возникла после 2014 года, когда из-за моратория на пенсионные накопления в систему перестали поступать средства. При этом с 2022 года начались активные выплаты россиянам, причем большинству единовременные.

Как надеются финансовые власти, частично проблему можно решить за счет новой программы долгосрочных сбережений (ПДС). Как считают эксперты, это лишь оттягивание процесса, а к вопросу с накоплениями в ОПС все равно придется возвращаться, сообщают "Известия".

Напомним, кабмин России внес на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан.