28 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Telegram-канал &quot;NerV&quot; / t.me/KaskadNerv

Путин: Инвестиции в производство беспилотников могут составить 1 трлн рублей

Российский президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили индустриальный парк "Руднево", в котором создается федеральный центр беспилотных авиационных систем, сообщила пресс-служба Кремля.

Как заявил Собянин, "Руднево" в будущем станет самым крупным индустриальным парком в стране и объединит ведущих отечественных разработчиков и производителей беспилотников. Там же разместится корпорация "Иркут", чтобы начать производство компонентов для крыла самолета МС-21.

Путин назвал производство беспилотников перспективным направлением. По словам главы государства, в ближайшее время инвестиции в эту область составят 500 млрд руб. "Скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже, будем работать активно, то это будет 1 трлн руб., вот такой будет объем", — сказал Путин, передает РИА "Новости".

По словам Собянина, до 2024 года общая площадь производственной зоны расширится до почти 300 тыс. кв. м., а до 2025 года — до 800 тыс. кв. м. В "Руднево" будет создано до 20 тыс. рабочих мест.

Теги: Путин, беспилотники


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