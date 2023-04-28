28 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли законопроект о запуске программы долгосрочных сбережений

Кабмин России внес на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан.

Как следует из пояснительной записке, программа - "простой и интересный финансовый продукт для граждан, пополнение которого при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как за счет личных средств граждан, так и за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в системе обязательного пенсионного страхования". Участие россиян в формировании долгосрочных сбережений предполагается только на добровольной основе.

Для этого должен быть заключен соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом. Средства пенсионных накоплений переводятся на формирование средств по договору долгосрочных сбережений не позднее 31 марта года, следующего за годом подачи соответствующего заявления в НПФ.

Напомним, законопроект завершает работу по реформированию системы накоплений россиян, которая велась с 2016 года. Целью документа является не только формирование дополнительного дохода граждан на будущее, но и создание финансовой "подушки безопасности" в случае наступления особых жизненных ситуаций.

Теги: сбережения, Госдума, законопроект


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Ранее 24.04.2023 01:00 Мск Минфин и ЦБ представили законопроект о добровольных сбережениях

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