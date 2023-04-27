Осужденных сгоревшего в Сосьве ЛИУ-23 распределили по трем свердловским учреждениям

Осужденные ФКУ ЛИУ-23, сгоревшего накануне в Сосьве, перераспределили по трем колониям Свердловской области. Об этом в своих соцсетях написала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

"Сегодня консультант Аппарата Уполномоченного по правам человека Сергей Санников, Ивдельский прокурор по надзору за учреждениями исполнения наказания Роман Глухов и председатель Общественной наблюдательной комиссии Кирилл Васильченко посетили три Исправительных колонии, куда разместили осужденных из Лечебного Исправительного учреждения - 23 из Сосьвы, которое пострадало из-за пожара", - написала омбудсмен.

По ее словам, 31 женщина направлена в ИК-16 в Краснотурьинске. На данный момент состояние одной из заключенных вызывает тревогу из-за тяжелого заболевания, а потому решено оперативно обратиться в суд с просьбой об освобождении по состоянию здоровья. Внезапное переселение осложняется тем, что при оперативной эвакуации женщины не успели забрать одежду. Администрация колонии уже выделила каждой по 1 тыс. рублей, а Мерзлякова заявила о намерении написать по этому поводу местным благотворителям.

В Краснотурьинск, но уже в ИК-3, направили 115 осужденных мужчин. По словам омбудсмена, все пребывают в хорошем настроении и сейчас проходят медицинское обследование. Их вещи удалось сохранить.

В Лечебное Исправительное учреждение - 51 Нижнего Тагила было направлено 97 человек. Это больница для лечения туберкулеза. Всем больным из Сосьвы оказывает помощь. За состоянием их здоровья продолжат следить специалисты.

Напомним, сотрудники ЛИУ-23, сгоревшего во время пожара в Сосьве, получат неотложную материальную помощь в размере 300 тыс. рублей. Такое распоряжение дал директор ФСИН России Аркадий Гостев. Он же поручил создать комиссию в связи с произошедшим в свердловском поселке.