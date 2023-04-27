Огонь в курганскую деревню Логоушка мог прийти с железной дороги

27 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Курганская область
Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Огонь в курганскую деревню Логоушка мог прийти с железной дороги

Крупный пожар в деревне Логоушка в Кетовском районе Курганской области мог прийти со стороны железной дороги. Об этом в своих соцсетях написал глава региона Вадим Шумков.

"В Логоушке выгорела целая улица. Пообщался с несколькими погорельцами. Впечатление эмоционально очень тяжелое. На месте работают представители руководства УМВД и СК по Курганской области. В том числе по установлению и задержанию возможно виновных лиц. По рассказам местных, огонь зашел со стороны железной дороги, при шквалистом ветре. И через несколько минут горела целая улица. Затем фронтом шириной несколько километров огонь ушел по направлению на Курган с порывами ветра 25 м/с. Как раз в направлении Зайково и "Курганстальмоста", - написал губернатор.

Шумков похвалил огнеборцев, оперативно локализовавших возгорание на территорию завода "Курганстальмост". Тушение прилегающих территорий все еще продолжается. На данный момент глава округа курирует размещение и питание людей в ПВР, после чего приступит к составлению списков погорельцев, нуждающихся в выплатах материальной помощи.

"Постараемся возместить по-максимуму и утраченное имущество. Готовим обращение в резервный фонд правительства РФ на оказание финансовой поддержки", - заявил губернатор.

Он также добавил, что по предварительным данным огнеборцам удалось защитить от огня жилые дома в Утяке, "Изумрудном" и Шепотково - пострадало только несколько хозпостроек.

К несчастью, одна из жительниц деревни погибла, забежав в уже горящий дом за документами.

Напомним, из-за природных пожаров в Кургане эвакуируют население. Как сообщает пресс-служба правительства региона, превентивная эвакуация жителей ведется из микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный". На территории города Кургана и Кетовского муниципального округа введен режим ЧС.

Теги: Логоушка, пожар, железная дорога


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.04.2023 20:28 Мск При пожарах в поселениях Курганской области погиб человек
Ранее 27.04.2023 19:40 Мск Тушить Зауралье летит Ил-76 МЧС
Ранее 27.04.2023 19:32 Мск Пожар на территории завода "Курганстальмост" локализован
Ранее 27.04.2023 19:19 Мск Из-за природных пожаров эвакуируют население двух микрорайонов Кургана
Ранее 27.04.2023 19:01 Мск 76 домов сгорели в курганской деревне Логоушка
Ранее 27.04.2023 18:54 Мск Природный пожар зашёл на территорию завода "Курганстальмост"
Ранее 27.04.2023 16:29 Мск В Кетовском районе Зауралья введен режим ЧС
Ранее 27.04.2023 16:11 Мск Из-за пожаров в Зауралье эвакуировали психо-неврологический интернат
Ранее 27.04.2023 15:50 Мск Площадь пожара в курганской деревне выросла до 6 тысяч "квадратов". Трава горит на 80 гектарах
Ранее 27.04.2023 15:37 Мск "Что непонятно-то? Не поджигайте ничего!" Шумков о пожаре, из-за которого эвакуируют деревню
Ранее 27.04.2023 14:58 Мск Из курганской деревни эвакуируют жителей - на площади в 2,5 тысячи "квадратов" бушует пожар

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети