Огонь в курганскую деревню Логоушка мог прийти с железной дороги

Крупный пожар в деревне Логоушка в Кетовском районе Курганской области мог прийти со стороны железной дороги. Об этом в своих соцсетях написал глава региона Вадим Шумков.

"В Логоушке выгорела целая улица. Пообщался с несколькими погорельцами. Впечатление эмоционально очень тяжелое. На месте работают представители руководства УМВД и СК по Курганской области. В том числе по установлению и задержанию возможно виновных лиц. По рассказам местных, огонь зашел со стороны железной дороги, при шквалистом ветре. И через несколько минут горела целая улица. Затем фронтом шириной несколько километров огонь ушел по направлению на Курган с порывами ветра 25 м/с. Как раз в направлении Зайково и "Курганстальмоста", - написал губернатор.

Шумков похвалил огнеборцев, оперативно локализовавших возгорание на территорию завода "Курганстальмост". Тушение прилегающих территорий все еще продолжается. На данный момент глава округа курирует размещение и питание людей в ПВР, после чего приступит к составлению списков погорельцев, нуждающихся в выплатах материальной помощи.

"Постараемся возместить по-максимуму и утраченное имущество. Готовим обращение в резервный фонд правительства РФ на оказание финансовой поддержки", - заявил губернатор.

Он также добавил, что по предварительным данным огнеборцам удалось защитить от огня жилые дома в Утяке, "Изумрудном" и Шепотково - пострадало только несколько хозпостроек.

К несчастью, одна из жительниц деревни погибла, забежав в уже горящий дом за документами.

Напомним, из-за природных пожаров в Кургане эвакуируют население. Как сообщает пресс-служба правительства региона, превентивная эвакуация жителей ведется из микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный". На территории города Кургана и Кетовского муниципального округа введен режим ЧС.