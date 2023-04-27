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Политика Курганская область
Фото: ГУ МЧС по Курганской области

При пожарах в поселениях Курганской области погиб человек

Во время пожаров в населенных пунктах Курганской области погиб один человек. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона не указал, где именно проживала погибшая, предположительно, речь идет о деревне Логоушка в Кетовском районе, где сгорели 76 домов.

"К сожалению, по предварительным данным, есть один погибший. По данным сотрудников полиции, женщина 1935 года рождения была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами. Дополнительные обстоятельства, связанные с её гибелью, также будут уточняться сотрудниками правоохранительных органов", - написал Шумков.

Напомним, из-за природных пожаров в Кургане эвакуируют население. Как сообщает пресс-служба правительства региона, превентивная эвакуация жителей ведется из микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный". Крупный пожар произошел и в деревне Логоушка, после чего перешел на территорию крупного предприятия "Курганстальмост". Возгорание на последнем уже локализовано.

На территории города Кургана и Кетовского муниципального округа введен режим ЧС.

Теги: Логоушка, Утяк, Зайково, пожар, погибший


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Развитие сюжета:

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