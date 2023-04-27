США расширили санкции в отношении ФСБ РФ за якобы "незаконное удержание американцев"

В Вашингтоне объявили о расширении санкций в отношении Ирана и России (в частности ФСБ РФ) за якобы незаконное удержание на своих территориях американцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации. Последний также добавил, что это "лишь первый шаг программы действий" США.

По его словам, сейчас прорабатываются и другие объекты и лица, в отношении которых будут введены аналогичные ограничения. Представитель администрации также добавил, что санкции не стали результатом задержания американского журналиста WSJ Эвана Гершковича на территории Екатеринбурга и его последующего ареста по подозрению в шпионаже - решение об ограничениях прорабатывалось задолго до этого.

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел 29 марта возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович не является журналистикой, а сам американец является не первым иностранцем, которого в России хватают за руку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что корреспондента "взяли с поличным".