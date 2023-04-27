Прогулочное судно с россиянами, пропавшее в Красном море, прибыло в Джибути

Судно "30 minutes" с тремя российскими моряками, пропавшее несколько дней назад в Красном море, прибыло в Джибути. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Джибути. Состояние экипажа оценивается как удовлетворительное.

На борту с тремя россиянами также находился житель Египта. Жалоб на здоровье ни у кого нет. В посольстве также сообщили, что потерпевших разместили в гостиницу, гражданам РФ оказана визовая поддержка и предоставлен допуск к интернету для связи с близкими.

Напомним, по словам супруги капитана яхты, судно вышло из Саудовской Аравии с понедельника на вторник и 19 апреля должно было прибыть в Джибути. После того, как в порт никто не прибыл, обеспокоенная жена россиянина обратилась за помощью в МИД РФ.