Тушить Зауралье летит Ил-76 МЧС

В Курганскую область направлен самолёт Ил-76 МЧС России. Об этом сообщает МЧС России. Ранее губернатор Вадим Шумков переговорил с главой МЧС Александром Куренковым, запросив срочную поддержку.

Всего в тушении пожара задействовано более 180 человек, 46 единиц техники.

Напомним, что в Кургане идет эвакуация двух микрорайонов из-за природных пожаров, подошедших к городу. В деревне Логоушка Кетовского района от огня пострадали 76 строений, население также эвакуировано.

В городе и Кетовском районе объявлен режим ЧС.