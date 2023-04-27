Пожар на территории завода "Курганстальмост" локализован

Пожар, подошедший к территории завода "Курганстальмост", локализован. Об этом, ссылаясь на информацию от предприятия, сообщила в своем Telegram-канале заместитель губернатора Курганской области Ольга Куташи. По этим данным, сил и средств для борьбы с огнем достаточно.

Ранее глава региона заявил, что огонь зашел на территорию предприятия. По его словам, для тушения пожаров в Кургане и Кетовском районе привлекут рабочих нескольких заводов.

Напомним, что в Кургане идет эвакуация двух микрорайонов из-за природных пожаров, подошедших к городу. В деревне Логоушка Кетовского района от огня пострадали 76 строений, население также эвакуировано.

В городе и Кетовском районе объявлен режим ЧС.