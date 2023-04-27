Из-за природных пожаров эвакуируют население двух микрорайонов Кургана

В Кургане из-за природных пожаров эвакуируют население. Как сообщает пресс-служба правительства региона, превентивная эвакуация жителей ведется из микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный", пункт временного размещения для них развёрнут на базе загородного оздоровительного лагеря "Звёздный".

На месте пожара на Утяке по поручению губернатора находится глава города Елена Ситникова, в Зайково - и.о. директора департамента гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды Олег Поршаков.

Силы МЧС России работают на защиту микрорайона Утяк города Кургана. К тушению лесного пожара привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России, более 50 человек и 23 единицы техники, в том числе пожарный поезд. На данный момент вертолётом осуществлено 10 сбросов воды объёмом 30 тонн.

Площадь пожара составляет 20 га. Быстрому распространению пожара способствуют сильный порывистый ветер до 20 м/с и сухая жаркая погода.

Крупный пожар произошел также в деревне Логоушка в Кетовском районе Курганской области, сгорели 76 домов. Огонь зашел на территорию крупного предприятия "Курганстальмост", возгорание уже локализовано.

На территории города Кургана и Кетовского муниципального округа введен режим ЧС.