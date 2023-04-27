Огнеборцы ликвидировали крупный пожар в поселке Сосьва

Почти двое суток сотрудники МЧС боролись с огнем в свердловском поселке Сосьва. Сегодня в 18.45 горение на пожаре было ликвидировано. Сейчас пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в пожаре в Сосьве. Сейчас сотрудники МВД проверяют причастность задержанных к ЧП. Среди них 29 -летний представитель местного деревоперерабатывающего предприятия и 40 - летний работник районного Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания.

Накануне Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров на Среднем Урале. Президент получает регулярные доклады о ситуации и принятых мерах по ликвидации последствий. Сегодня в регион прибыл руководитель МЧС России Александр Куренков.