Полиция задержала двоих подозреваемых в пожаре в Сосьве

Сотрудники полиции задержали в Серовском районе Свердловской области двоих подозреваемых в пожаре в Сосьве. Напомним, что огнем был уничтожен практически весь поселок, сожжены как жилые дома, так и социальные объекты, а также одно из учреждений системы ГУФСИН. Погибло два человека. Сейчас сотрудники МВД проверяют причастность задержанных к ЧП.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы областного глава Валерий Горелых, в причастности к пожару подозревают 29-летнего представителя местного деревоперерабатывающего предприятия и 40-летнего работника районного Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания. Тщательное расследование трагедии продолжается.

Напомним, власти сообщали, что огонь в свердловских поселках распространяется в теплую погоду из-за большого количества сухой растительности и сильного ветра, между тем, появилась и другая версия. Предположительно, в Сосьве владельцы пилорам развозили отходы по всей округе, а затем поджигали. Местные жители утверждают, что, когда они обращались к администрации поселка, им говорили, что не знают, кто занимается сжиганием. А в день пожара там якобы еще и резали болгаркой металл. Владельцем лесопилки, предположительно, является некто Оглы Мамедолиев, который после происшествия, предположительно, скрылся.