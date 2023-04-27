27 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полиция задержала двоих подозреваемых в пожаре в Сосьве

Сотрудники полиции задержали в Серовском районе Свердловской области двоих подозреваемых в пожаре в Сосьве. Напомним, что огнем был уничтожен практически весь поселок, сожжены как жилые дома, так и социальные объекты, а также одно из учреждений системы ГУФСИН. Погибло два человека. Сейчас сотрудники МВД проверяют причастность задержанных к ЧП.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы областного глава Валерий Горелых, в причастности к пожару подозревают 29-летнего представителя местного деревоперерабатывающего предприятия и 40-летнего работника районного Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания. Тщательное расследование трагедии продолжается.

Напомним, власти сообщали, что огонь в свердловских поселках распространяется в теплую погоду из-за большого количества сухой растительности и сильного ветра, между тем, появилась и другая версия. Предположительно, в Сосьве владельцы пилорам развозили отходы по всей округе, а затем поджигали. Местные жители утверждают, что, когда они обращались к администрации поселка, им говорили, что не знают, кто занимается сжиганием. А в день пожара там якобы еще и резали болгаркой металл. Владельцем лесопилки, предположительно, является некто Оглы Мамедолиев, который после происшествия, предположительно, скрылся.

Пожар в Сосьве(2023)|Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

Теги: полиция, МВД, подозреваемые, пожар, Сосьва


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