76 домов сгорели в курганской деревне Логоушка

По оперативной информации, в результате пожара в деревне Логоушка от огня пострадали 76 строений. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Курганской области.

Общая группировка сил и средств, сосредоточенная на месте, составляет 186 человек и 50 единиц техники.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что к месту пожара в деревне Логоушка вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

"Прошу всех сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям. Сотрудники различных служб находятся на месте и готовы помочь вам. Если они говорят вам о необходимости эвакуации, сделайте это. Администрации муниципалитетов предоставляют для этого автобусы", - обратился к жителям Зауралья губернатор Вадим Шумков.

Жителей деревни Логоушка эвакуируют в профилакторий КГСХА.

В Кетовском районе, где расположена деревня, введен режим ЧС.