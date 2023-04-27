Природный пожар зашёл на территорию завода "Курганстальмост"

Природный пожар зашёл на территорию завода "Курганстальмост". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

По его словам, идёт работа по тушению.

Дополнительно подняты работники нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров.

Постановлением губернатора Курганской области на территории города Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.

Ситуация с пожарами в регионе крайне напряженная.