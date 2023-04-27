Глава Среднего Урала ввел режим ЧС в поселениях, пострадавших от пожаров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в местных муниципалитетах, пострадавших накануне от крупных пожаров. Как уточняют в департаменте информполитики региона, речь идет о поселках Сосьва, Таежный, деревне Неустроева и городе Карпинск.

Режим ЧС действует с 26 апреля. Ответственным за ликвидацию ЧС назначен министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. Работу оперштаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона организует начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

Напомним, накануне Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров на Среднем Урале. Президент получает регулярные доклады о ситуации и принятых мерах по ликвидации последствий. Сегодня в регион прибыл руководитель МЧС России Александр Куренков.