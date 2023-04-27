В Кетовском районе Зауралья введен режим ЧС

В Кетовском районе Курганской области введен режим ЧС.

Автодорога "Иртыш" в районе станции Введенское и деревни Логоушка в направлении областного центра находится под контролем дорожных полицейских, говорится в сообщении управления ГИБДД по Курганской области в группе "ВКонтакте".

Напомним, ранее из-за пожара эвакуировали пациентов и персонал Сычевского ПНИ – это около 200 человек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что пункт временного размещени для жителей деревни Логоушка перенесен из Сычевской школы в село Лесниково, в профилакторий Курганской государственной сельхозакадемии.