Верховный суд РФ запретил играть в "Тетрис" в колониях

Верховный суд России согласился с запретом на игру "Тетрис" в колониях.

Иск подал заключенный Ислам Яндиев. Он отбывает пожизненный срок в Хабаровском крае. В 2020 году ему прислали в колонию посылку с "Тетрисом". Руководство исправительного учреждения сочло, что это "электронный носитель информации", а использование таких устройств заключенными запрещено, поэтому игру у заключенного забрали.

Яндиев же считает, что это настольная игра без доступа в интернет.

Процесс длился несколько лет, в итоге суд встал на сторону руководства колонии, передает РБК.